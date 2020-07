Atletico Madrid, nuova offerta per Thomas Partey: l'Arsenal offre 25 milioni e Guendouzi

L'Arsenal si muove concretamente per Thomas Partey. I gunners - secondo quanto riportato dal The Guardian - hanno offerto 25 milioni di euro più il cartellino di Guendouzi all'Atletico Madrid. I colchoneros vorrebbero che venisse pagata l'intera clausola per il giocatore del Ghana, ma al momento la prima offerta dei londinesi non rispetta le condizioni del club iberico.