Atletico Madrid, occhi dalla Ligue 1 su Assunçao: il centrocampista nel mirino del Nizza

vedi letture

Occhi dalla Ligue 1 per Gustavo Assunçao. Secondo quanto riporta A Bola, il centrocampista del Famaliçao ma di proprietà dell'Atletico Madrid avrebbe attirato le attenzioni del Nizza. Arrivare al giocatore non è facile in quanto è legato ai Colchoneros con un contratto in scadenza nel 2024.