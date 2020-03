Atletico Madrid, occhi su Alfredo Morelos. I colchoneros puntano il "nuovo Falcao"

Alfredo Morelos, attaccante colombiano dei Glasgow Rangers, piace all'Atletico Madrid. I colchoneros stanno cercando una nuova punta in vista della prossima stagione e, secondo quanto riportato da AS, il calciatore 23enne interessa al club di Madrid. Ben 29 gol messi a segno in 45 partite, Simeone potrebbe aver trovato il "nuovo Falcao".