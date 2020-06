Atletico Madrid, otto mesi dopo: tra infortuni e polemiche, Diego Costa è tornato al gol

Otto mesi dopo. È vero, c'è stato un infortunio con cui fare i conti, ma l'ultimo gol risale al 19 ottobre 2019. Da quel momento in poi è iniziato il calvario di Diego Costa, attaccante tanto ambito sul mercato nonostante i suoi colpi di testa. Una stagione da dimenticare non solo per lo stop fisico, ma anche per quella fiducia che Simeone ha dirottato su altri attaccanti. L'Atletico Madrid, da tempo, sembra aver scaricato il giocatore e attualmente rimane in cima alla lista dei partenti in casa colchoneros. Mercato a parte, Costa è tornato a segnare. L'obiettivo sarà quello di raddrizzare una stagione storta sia a livello personale che collettivo. Poi si penserà al mercato e a tutte le pretendenti.