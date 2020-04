Atletico Madrid, Partey interessa anche al Bayern Monaco. Gli spagnoli puntano al rinnovo

vedi letture

Si allunga la lista delle pretendenti a Thomas Party, centrocampista dell'Atletico Madrid. I colchoneros vogliono che il giocatore rinnovi per aumentare la clausola ed evitare di perderlo per soli 50 milioni, ma l'Arsenal da tempo sta facendo sul serio. Oltre ai londinesi, però, c'è da segnalare anche l'interesse di un'altra potenza del calcio europeo: il Bayern Monaco, infatti, è entrato in lizza per il ghanese, come riporta Mundo Deportivo. Il mediano piace anche a Inter e Roma.