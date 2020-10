Atletico Madrid, problema muscolare per Diego Costa: out contro il Bayern Monaco

Brutte notizie per Diego Simeone che non potrà contare su Diego Costa nella prossima sfida di Champions League contro il Bayern Monaco. L'attaccante infatti è stato costretto ad uscire dopo 50 minuti della sfida contro il Celta Vigo a causa di un problema muscolare alla gamba destra e non riuscirà dunque ad essere a disposizione per mercoledì.