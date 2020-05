Atlético Madrid, Renan Lodi è guarito dal coronavirus. Domani può tornare ad allenarsi

Renan Lodi tornerà ad allenarsi domani con l'Atlético Madrid. Il brasiliano è stato sottoposto a due tamponi in questa settimana, entrambi con esito negativo. Di conseguenza potrà allenarsi, sebbene individualmente, come del resto stanno facendo i suoi compagni di squadra. Sei giorni fa la notizia della positività del giocatore che aveva accusato sintomi lievi. In seguito, attenendosi al protocollo, ha sostenuto un test che ha dato esito negativo e un altro dopo 72 ore per confermare che il giocatore abbia sviluppato gli anticorpi.