Atletico Madrid-Salisburgo 3-2, le pagelle: Joao Felix da urlo, Szoboszlai intermittente

vedi letture

Queste le valutazioni date ad Atletico Madrid-Salisburgo, terminata 3-2 per i madrileni.

ATLETICO MADRID-SALISBURGO

Marcatori: 29’ M. Llorente, 40’ Szoboszlai, 47’ Berisha, 52’, 85’ Joao Felix

ATLETICO MADRID

Oblak 6 – Tempestivo con qualche uscita ma, in generale, non molto impegnato. Sui due gol del Salisburgo può fare ben poco.

Trippier 6 – Prestazione particolarmente attendista per l’ex terzino del Tottenham, che solo nella ripresa si sgancia qualche volta in avanti.

Savic 6,5 – L’ex Fiorentina gioca una gara da vero e proprio gladiatore dell’area di rigore. Frequenti le sue chiusure difensive, soprattutto nei momenti di massima pressione da parte del Salisburgo.

Felipe 6 – In molte occasioni, si fa trovare pronto nel confronto con gli attaccanti avversari.

Renan Lodi 5,5 – Soffre la crescente intraprendenza di Mwepu, proponendosi poco in fase offensiva. (Dall’82’ Hermoso s.v.)

M. Llorente 7 – Oltre al consueto lavoro in mediana, si fa vedere con i suoi puntuali inserimenti in avanti. Nel primo tempo sblocca il match con un bel tiro da fuori, ma poi spreca l’occasione del 2-0 a tu per tu con Stankovic.

Koke 6 – Si nota poco nelle azioni ben orchestrate dall’Atletico, ma fa comunque sentire la sua presenza nella zona nevralgica del campo.

Herrera 6,5 – Importante on fase di rifinitura, soprattutto nel primo tempo. Suo infatti ilpassaggio per il gol di Llorente. (Dall’82’ Torreira s.v.)

Correa 6,5 – Contribuisce con la sua qualità a molte delle azioni offensive dei Colchoneros. Serve a Joao Felix il pallone del 2-2.

Joao Felix 8 – Il protagonista assoluto del match. Parte con una conclusione in rovesciata che si stampa sulla traversa, semina costantemente il panico in area avversaria e, nella ripresa, firma la doppietta che consegna all’Atletico i tre punti.

Suarez 6,5 – Per una volta sveste i panni del killer d’area di rigore per indossare quelli del rifinitore. Dai suoi piedi, parte l’azione del 2-2. (Dall’82’ Lemar 6 – ha il merito di rimettere in mezzo il pallone poi trasformato in gol da Joao Felix)

SALISBURGO

Stankovic 6,5 – Risponde sempre presente quando viene chiamato in causa, per poi capitolare nella ripresa contro lo scatenato Joao Felix.

Kristensen 6 – Cresce con il passare dei minuti, proponendosi sulla corsia di destra soprattutto dopo l’intervallo.

Ramalho 5,5 – Si trova incostante difficoltà nel contenere l’attacco dell’Atletico. Commette qualche intervento di troppo.

Wober 6 – Qualcosa in più rispetto al compagno di reparto, prima di abbandonare il campo per infortunio. (Dal 54’ Onguéné 6 – Entra per dare più freschezza al Salisburgo in vista dell’assalto finale degli avversari)

Ulmer 6,5 – La sua prova è all’opposto rispetto a Kristensen, con un’intraprendenza maggiore nella prima frazione di gioco. Ad inizio ripresa, però, mette in mezzo il pallone sfruttato ottimamente da Berisha.

Mwepu 6,5 – Mette in campo grande sostanza e dinamismo, oltre ad avviare l’azione del momentaneo 1-2.

Camara 5,5 – Poca precisione nella zona nevralgica del campo da parte sua, oltre a diversi duelli persi.

Junuzovic 5 – Il più anonimo nella formazione austriaca. Si vede poco in entrambe le fasi. (Dal 54’ Ashimeru 5,5 – Tocca pochi palloni nel finale)

Szoboszlai 6,5 – Prestazione intermittente per la stella del Salisburgo, che si accende dopo lo svantaggio iniziale firmando il pareggio per poi andare a corrente alternata nella ripresa.

Daka 5,5 – Non riesce ad incidere nella prima mezz’ora, per poi lasciare il campo a causa di un infortunio. (Dal 30’ Koita 6,5 – Dà subito nuovo slancio all’attacco austriaco, iniziando la manovra poi conclusa al meglio da Szoboszlai. Dall’84’ Okafor s.v.)

Berisha 7 – Il migliore nella formazione di Marsch. Serve a Szoboszlai il pallone del pareggio e, nei primi minuti della ripresa, firma l’illusorio vantaggio.