Atletico Madrid, Saul Niguez e il traguardo delle 300 presenze: "Ringrazierò sempre Simeone"

Saul Niguez ha raggiunto le 300 presenze con l'Atlético Madrid a soli 26 anni. Il centrocampista ha commentato il traguardo raggiunto da poco: "In quella partita (l'esordio, ndr) si è avverato il mio sogno e nemmeno ci pensavo. È successo tutto rapidamente. Il Cholo venne a vedermi in una partita delle giovanili in cui giocai benissimo da regista. Era una domenica e il giovedì successivo ero già in prima squadra. In quell'istante non capisci cosa hai raggiunto ma devvero devi sempre goderti ogni momento. Dovrò sempre ringraziare il Cholo Simeone per avermi dato l'opportunità".