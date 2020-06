Atletico Madrid, Saul Niguez svela il nuovo club: "È il Costa City"

Tre giorni fa Saul Niguez aveva promesso di annunciare il suo nuovo club. Niente a che vedere con l'addio all'Atlético Madrid: il centrocampista ha oggi annunciato il nome, si tratta del Club Costa City, ossia un progetto calcistico con base ad Elche, sua città natale. E che gestirà assieme al fratello Aaron. La nuova società avrà 30 squadre e 500 calciatori e calciatrici, in tutte le categorie, dai 4 ai 18 anni. "L'obiettivo di Saul e del fratello Aaron è di dare ai più giovani una educazione integrale dal punto di vista personale e sportivo".

THERE IS A NEW TEAM IN THE CITY @clubcostacity

🔗 https://t.co/5DnWj0KRYQ pic.twitter.com/qk980lCi0R

— Saúl Ñiguez (@saulniguez) June 3, 2020