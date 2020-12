Atlético Madrid, Savic: "Soddisfatti per la qualificazione agli ottavi"

vedi letture

Stefan Savić, difensore classe '91 dell'Atlético Madrid, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, come riporta il sito ufficiale della UEFA (uefa.com), al termine dell'incontro Salisburgo-Atlético Madrid 0-2, valevole per la 6ª giornata del Gruppo A della fase a gironi della UEFA Champions League 2020/2021, che ha consentito ai Colchoneros di qualificarsi agli ottavi di finale:

"È stata una bella partita - dichiara il serbo -. Sapevamo che il Salisburgo avrebbe iniziato la partita in modo aggressivo cercando di trovare subito il gol. Abbiamo sofferto un po' questo loro inizio, ma fa parte del gioco. Dopo essere passati in vantaggio (grazie alla rete di Hermoso al 39', ndr), abbiamo controllato la partita. Siamo davvero soddisfatti di esserci qualificati agli ottavi".

"Stasera - prosegue Savić - non siamo stati bravi nel gestire il pallone come lo siamo di solito ma, ripeto, fa parte del gioco. Eravamo un po' nervosi all'inizio perché questa partita era come una finale. Alla fine, però, siamo riusciti a vincere grazie soprattutto alla nostra qualità come squadra".