Atletico Madrid, si attendono comunicazioni da FIFA o RFEF sul caso Trippier e calcioscommesse

Stangata per Kieran Trippier, terzino dell'Atletico Madrid sanzionato dalla FA per delle scommesse in merito al suo passaggio dal Tottenham ai Colchoneros l'estate del 2019. L'inglese è stato sanzionato con un'ammenda e 10 settimane di squalifica, che dunque dovrebbero renderlo indisponibile per Diego Simeone per i prossimi 70 giorni. Secondo As, però, al club spagnolo non è arrivata nessuna comunicazione e non considererà il giocatore squalificato fin quando non ci sarà un comunicato della FIFA o della RFEF, la Federazione spagnola.