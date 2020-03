Atletico Madrid, Simeone: "Abbiamo cercato di vincere il match. Il VAR? Ho altro a cui pensare"

L'allenatore dell'Atletico Madrid Diego Simeone è intervenuto al termine del match con il Siviglia (2-2 il risultato finale). Ecco le sue parole riportate da Marca: "Volevamo vincere, come cerchiamo di fare sempre. Dopo il loro gol siamo andati in vantaggio, ma il loro pareggio ci ha tagliato le gambe. Nella ripresa abbiamo avuto diverse occasioni, ma non le abbiamo sfruttate. La Liga è combattuta e tutti lotteranno fino alla fine per i loro obiettivi.

Il Cholo Simeone ha espresso il suo parere anche sul VAR: "Alla fine è sempre giusto. Non credo che la partita sia stata decisa dal VAR, si sono affrontate due squadre con caratteristiche importanti. Non credo che abbia inciso sulla sfida, ho cose più importanti di cui occuparmi. Llorente non ha le stesse caratteristiche di Thomas, che occupa meglio gli spazi: lui è più dinamico, ora ritornerà anche Herrera e vedremo chi starà meglio", ha concluso il tecnico dei colchoneros.