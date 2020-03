Atletico Madrid, Simeone: "Abbiamo provato a mettere tanta intensità"

Intervenuto in conferenza stampa al termine di Espanyol-Atletico Madrid, il tecnico dei Colchoneros Diego Simeone ha così commentato la gara pareggiata in terra catalana: "Tutti i ragazzi hanno provato a giocare con grande intensità. Abbiamo provato a cambiare sistema di gioco col contropiede, ed è andata bene perché l'Espanyol non si sentiva a proprio agio come nel primo tempo. Così noi siamo andati più vicini a creargli pericoli".