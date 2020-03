Atletico Madrid, Simeone: "Battuto un Liverpool straordinario, Oblak miglior portiere al mondo"

Può festeggiare, dopo una gara di sofferenza, l'Atletico Madrid di Diego Simeone che elimina i campioni in carica del Liverpool approdando ai quarti di finale di Champions League grazie alla vittoria per 3-2, nei tempi supplementari, ad Anfiel. Un successo ottenuto grazie alla grande applicazione difensiva e al sacrificio dei suoi uomini che l'argentino elogia a fine gara a partire dal grande protagonista della serata, il portiere Oblak: "Oblak è incredibilmente importante, proprio come Savić, Felipe, Félix ... Abbiamo il miglior portiere del mondo, proprio come il Barcellona ha Messi, che è il loro difensore. Oblak è il migliore e fa la differenza per noi e per questo è dove si merita di essere. Sono molto contento per la squadra e il club. Siamo tornati nelle migliori otto squadre in Europa e abbiamo battuto un avversario straordinario. Erano brillanti, con la loro folla che spingeva come hanno fatto, ma siamo riusciti a superarlo" sono state le sue parole riportate dal sito ufficiale della Uefa. Una vittoria sofferta, ma che ha un sapore particolare per Simeone che approda ai quarti di finale grazie anche alle sue mosse tattiche: "Il nostro passaggio al 5-4-1 ci avrebbe permesso di creare situazioni di contrattacco ed è quello che è successo. Il cambio di Costa per Llorente è stato in realtà difensivo, ma ha funzionato diversamente. Nel calcio devi cercare di rendere la vita difficile per l'avversario. Abbiamo cercato di spingerli in alto con Costa, Félix e Correa. Non abbiamo mai rinunciato neanche dopo il loro secondo gol, l'abbiamo portata al 2-1 e abbiamo sentito che qualcosa dentro di noi è scattato" ha concluso Simeone.