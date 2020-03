Atletico Madrid, Simeone: "Col Liverpool non andrà come con la Juve: ho un piano B"

L'allenatore dell'Atletico Madrid, Diego Simeone, ha presentato così in conferenza stampa la sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions in programma domani ad Anfield contro il Liverpool: "Dovremo fare una grande prestazione per competere col Liverpool, sappiamo dove possiamo metterlo in difficoltà".

Servirà un'altra strategia rispetto a quella provata con la Juventus l'anno scorso: lanci lunghi a cercare Morata.

"Abbiamo un piano B. Sappiamo che il Liverpool ci farà soffrire dopo l'1-0 dell'andata, ma a Torino non riuscimmo neanche a giocare e competere. Stavolta vogliamo giocarcela".

Ha mai giocato ad Anfield?

"Mai, né da allenatore né da giocatore. È uno stadio meraviglioso, che ha fatto la storia".

Possibili porte chiuse?

"Non è giusto che ne parli io, il virus è più importante del calcio. Ci sono autorità competenti chiamate a prendere le decisioni migliori per tutti, noi ci adegueremo. Da parte mia spero che si giochi coi tifosi del Liverpool allo stadio, sarebbe più giusto per i Reds visto che a Madrid noi abbiamo beneficiato del sostegno dei nostri".