Atletico Madrid, Simeone: "Contro il Siviglia una finale, a gennaio si è rinforzato con Suso"

L'allenatore dell'Atletico Madrid, Diego Simeone, ha presentato così in conferenza stampa la sfida di domani contro il Siviglia: "Il Siviglia è molto forte in trasferta, a gennaio ha aggiunto qualità in attacco con rinforzi come Suso e adesso dobbiamo pensare quindi solamente al prossimo incontro. Per il ritorno degli ottavi di finale di Champions col Liverpool manca ancora tempo, ci aspettano tante finali e dobbiamo combattere già da domani. Abbiamo grande entusiasmo, sarà una bella battaglia sia quella col Siviglia che quella coi Reds".