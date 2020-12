Atletico Madrid, Simeone: "Favoriti per il titolo? Conta solo la prossima partita"

Diego Simeone ha parlato dopo la vittoria dell'Atletico Madrid in casa della Real Sociedad per 2-0. Questo il suo pensiero: "Noi favoriti per il titolo? L'unica cosa che conta per noi è la prossima partita. Il lavoro sta andando molto bene, ma dobbiamo dimostrarlo nella prossima partita contro il Getafe. È l'unica cosa che conta, davvero. Oggi siamo stati bravissimi in difesa per riuscire a recuperare palloni contro una squadra che sa cercare le superiorità numerica. Nella prima parte ci è mancata lucidità in attacco, ma nella ripresa siamo stati molto bravi. Oggi non abbiamo potuto contare su João Félix, ma la squadra ha risposto bene".