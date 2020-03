Atletico Madrid, Simeone: "Giocare a porte chiuse sarebbe un'ingiustizia per il Liverpool"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League col Liverpool, l'allenatore dell'Atletico Madrid Diego Simeone ha parlato così della possibilità che ad Anfield si giochi a porte chiuse: "Non è giusto che ne parli io, il virus è più importante del calcio. Ci sono autorità competenti chiamate a prendere le decisioni migliori per tutti, noi ci adegueremo. Da parte mia spero che si giochi coi tifosi del Liverpool allo stadio, sarebbe più giusto per i Reds visto che a Madrid noi abbiamo beneficiato del sostegno dei nostri", le sue dichiarazioni dopo l'1-0 dell'andata degli ottavi di finale.