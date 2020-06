Atletico Madrid, Simeone: "Giuste le 5 sostituzioni, chi entra dalla panchina sarà decisivo"

Domani l'Atletico Madrid tornerà in campo in Liga e lo farà al San Mames, in trasferta contro l'Athletic Club. Alla vigilia Diego Pablo Simeone è intervenuto in conferenza stampa: "Sarà una situazione del tutto nuova. Sono giuste, a mio parere, le cinque sostituzioni, visto che giocheremo tanto. Abbiamo già visto in altri campionati che chi entra dalla panchina risulta poi essere decisivo, quindi mai come stavolta sarà importante l'intero gruppo. Il fattore determinante potrebbe essere l'ambizione e la determinazione in campo. Sarà più importante anche la qualità tecnica, visto che la condizione fisica sarà scarsa".