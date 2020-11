Atletico Madrid, Simeone: "Kondogbia ci darà una mano. Il loro portiere migliore in campo"

vedi letture

Diego Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid, ha commentato il pareggio ottenuto in casa della Lokomotiv Mosca: "Il loro portiere è stato il migliore in campo, ci ha chiuso tutte le porte. Il rigore di Herrera? Non l'ho rivisto ma se il VAR ha detto che era mano allora è rigore. Siamo stati bravi ma non è bastato. Kondogbia? Ci darà una grande mano e avrà il suo spazio".