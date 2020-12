Atletico Madrid, Simeone: "Real superiore, noi abbiamo giocato male"

Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, ha commentato la sconfitta per 2-0 rimediata sul campo del Real Madrid. Il tecnico argentino si è espresso in questi termini, come riportato da Marca: "Penso che non abbiamo iniziato bene la partita, loro sono partiti meglio ottenendo il controllo del gioco. È stato difficile per noi migliorare nel corso del primo tempo. Nella ripresa ci siamo giocati la carta Lemar, ma non siamo riusciti a pareggiare. Prendo delle cose importanti dalla sconfitta, sicuramente da allenatore devo migliorare. Il Real è stato superiore, più preciso e deciso. Oggi abbiamo giocato male: non sono stato abbastanza lucido da leggere meglio la partita e i giocatori non ha fatto quello che era stato richiesto".