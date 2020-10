Atletico Madrid, Simeone risparmia Suarez per la Lokomotiv. Niente convocazione con l'Osasuna

Da quanto è arrivato all’Atletico Madrid Luis Suarez è sempre sceso in campo. Tranne la prima in casa contro il Granada il 27 settembre, poi, l’uruguaiano ha sempre strappato a Diego Pablo Simeone la casacca da titolare. Contro l’Osasuna domani, però, per il Pistolero ci sarà un primo turno di riposo.

L’ex Barcellona non è stato, infatti, convocato per la gara dell’ottava giornata della Liga dal tecnico argentino. Una sorpresa, questa, nonostante le voci di Suarez pronto a giocare a gara in corso. Probabile, dunque, che il 9 dei Colchoneros torni a disposizione per il match di Champions League martedì a Mosca contro la Lokomotiv.