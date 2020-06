Atlético Madrid, Simeone: "Sarà una Champions esigente, quella a partita secca"

Il tecnico dell'Atlético Madrid, Diego Simeone, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Valladolid. I colchoneros hanno ripreso la stagione con un pari e una vittoria che sono valse il sorpasso alla Real Sociedad e il 4° posto in classifica. Sul ballottaggio Morata-Diego Costa: "Ho parlato con entrambi una settimana prima di ricominciare il campionato, gli ho trasmesso ciò che provo. Sono giocatori molto importanti ed entrambi hanno sposato la causa". Sulla final eight di Champions: "Come ho già detto dopo la partita contro l'Osasuna, la Champions è complessa. Ci sono grandi squadre e la competizione non cambierà. Sarà una Champions esigente, quella a partita secca".