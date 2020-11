Atletico Madrid, Simeone sull'arrivo di Kondogbia: "Ci permetterà nuove modalità di gioco"

vedi letture

Alla vigilia del match di campionato contro il Cadice Diego Pablo Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, ha commentato per la prima volta l’arrivo ad inizio settimana Geoffrey Kondgbia dal Valencia: “È un giocatore importante, che viene qui ad aiutarci. Aumenterà la concorrenza a centrocampo e permetterà a giocatori come Saúl, Llorente e Koke di fornire alternative in altre posizioni. Speriamo che, con il lavoro e il tempo, perché ci vuole un giorno e mezzo, possa integrarsi al meglio con il resto della squadra. Domani sarà titolare? Ha le sue possibilità come tutti gli altri giocatori del reparto”.