Atletico Madrid, tegola Diego Costa: fuori tre settimane, salterà ben sei partite

Diego Simeone perderà Diego Costa per le prossime tre settimane. L'attaccante ispanico-brasiliano si è infortunato nella sfida contro il Celta Vigo e dopo 50 minuti è stato costretto ad uscire. Costa ha riportato una lesione muscolare alla coscia e salterà sei gare contro Bayern Monaco, Lokomotiv e Salisburgo in Champions League e Betis, Osasuna e Cádiz in campionato. Una brutta tegola per l'Atletico Madrid.