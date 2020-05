Atletico Madrid, Thomas: "Non abituati a tenere le distanze in campo, ma ci abitueremo"

Thomas Partey, centrocampista dell'Atletico Madrid, dopo il primo allenamento al centro sportivo dallo scoppio della pandemia ha raccontato le sue sensazioni ai canali ufficiali del Colchoneros: "Non siamo abituati a rimanere in campo per tutto questo tempo, è stata dura. Di solito non andiamo mai in vacanza per più di un mese e in vacanza possiamo fare tutte le attività che vogliamo. Invece in questa situazione noi siamo rimasti a casa, ci siamo abituati al periodo e a gestire bene le cose, facendo del nostro meglio per restare in forma. Mi sento bene, sono felice di essere tornato qui. Non siamo abituati a tenere la distanza durante l'allenamento, ma ci abitueremo anche a questo col tempo".