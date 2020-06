Atletico Madrid-Valladolid, le formazioni ufficiali: sette cambi per Simeone, Costa in panchina

vedi letture

Dopo la manita rifilata all'Osasuna l'Atletico Madrid vuole vincere per poter ritornare in corsa per il titolo, anche se non sarà semplice. Contro il Valladolid Simeone opera sette cambi: Diego Costa partirà dalla panchina, confermati soltanto Joao Felix, Herrera, Gimenez e Oblak. Modulo speculare per gli ospiti, con Unal e Guardiola a comporre il pacchetto offensivo. Ecco le formazioni ufficiali del match:

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Gimenez, Hermoso, Sanchez; Llorente, Herrera, Thomas, Lemar; Joao Felix, Morata.

Allenatore: Diego Simeone

Valladolid (4-4-2): Masip; Porro, Kiko Olivas, Salisu, Garcia; Antonito, San Emeterio, Joaquin, Hervias; Unal, Guardiola.

Allenatore: Sergio Gonzalez.