Atletico Madrid-Villarreal 0-0, le pagelle: Suarez e Joao Felix impalpabili, che Gerard Moreno!

Queste le pagelle di Atletico Madrid-Villarreal 0-0:

ATLETICO MADRID

Oblak 6: viene chiamato in causa in due occasioni da Mario Gaspar, ma risponde presente senza dover compiere super parate.

Trippier 6: troppo impreciso nei cross, ma non soffre più di tanto le scorribande di Estupinan.

Savic 6,5 Paco Alcacer prima e Chukwueze poi gli facilitano il compito, ma l'ex Fiorentina è insuperabile.

Felipe 6 di testa sono tutte sue, ma ogni tanto lascia libero il diretto marcatore.

Renan Lodi 5,5 va in difficoltà a causa delle giocate di un super Gerard Moreno e quando si trova a dover offendere, non riesce mai ad incidere.

Correa 5della sua presenza in campo si ha percezione solo al momento del cambio (dal 70° Marcos Llorente 6,5: entra molto bene nel momento in cui l'Atleti deve produrre il massimo sforzo e si rende pericoloso).

Koke 5: il centrocampo del Villarreal vince il duello nella zona mediana, soffre le trame di gioco della squadra di Emery (dal 70° Carrasco 6: fa ammonire Iborra con uno spunto in velocità, ma per il resto è troppo innamorato del pallone e non si rende mai pericoloso).

Thomas 5,5: gioca spesso da difensore centrale aggiunto e fa quel che può. Quando si trova ad impostare lui, però, fatica terribilmente.

Saul 5: gioca sacrificato largo a sinistra, ma non ha le caratteristiche per farlo. Da un calciatore di quella qualità ci si aspetta di più.

Suarez 5: dopo l'esordio scoppiettante di una settimana fa, offre una prestazione che fa seguito a quella negativa contro l'Huesca. (dal 70° Diego Costa 6: l'ingresso della Bestia si nota. La sua sola presenza mette in appresione la retroguardia del Villarreal. Va ad un passo dalla rete decisiva, ma trova sulla propria strada un monumentale Raul Albiol).

Joao Felix 4,5: due accelerazioni palla al piede delle sue a inizio match, poi il nulla cosmico. Sostituito per disperazione da Simeone. (dal 76° Hector Herrera sv)

Simeone 5,5: il forcing finale non giustifica una partita da zero conclusioni nello specchio della porta difeso da Asenjo. L'attacco dell'Atleti si è improvvisamente fermato.

VILLARREAL

Asenjo 6: praticamente mai chiamato in causa con tiri pericolosi, per il resto ordinaria amministrazione

Mario Gaspar 7: incollato quasi ad uomo su Felix, non gliela fa vedere mai al talento dell'Atleti. L'unico giocatore della partita a calciare nello specchio della porta, scaldando due volte le mani ad Oblak.

Raul Albiol 7: un muro. L'ex Napoli disputa una gara perfetta e compie un intervento fantastico in scivolata su Diego Costa, che stava già pregustando il gol.

Pau Torres 6,5: compie tanti errori in impostazione, anche per leggerezza, ma aveva a che fare con clienti difficili e riesce comunque a non farsi mai superare.

Estupinan 6: l'esterno ecuadoriano ha grande velocità, ma non sempre riesce a sfruttarla al meglio per troppa foga.

Parejo 6: nel primo tempo spiega calcio con giocate di prima intenzione, creando spazi per i compagni, poi cala di molto alla distanza.

Iborra 6: tanta legna in mezzo al campo, le prende e le dà. Viene ammonito per un fallo reiterato su Carrasco, che lo aveva saltato di netto sulla fascia.

Trigueros 6,5: è dinamico in entrambe le fasi di gioco, fa da raccordo tra centrocampo ed attacco. (dall'85° Take Kubo sv)

Gerard Moreno: è il migliore in campo della sfida. Gioca a tutta fascia, sacrificandosi anche in fase difensiva. Delizia con il suo sinistro, grazie a cui serve una palla d'oro, poi non sfruttata, a Gaspar.

Paco Alcacer 5: era in campo? Le poche occasioni in cui il pallone passa dalle sue parti non la vede mai (dal 72° Chukwueze 5,5: ci mette impegno e sicuramente la sua velocità può essere un'arma dalla panchina, ma la palla persa nel recupero poteva costare cara al Villarreal)

Moi Gomez 6: è vivace e il suo apporto in fase offensiva si nota soprattutto nei primi minuti di gioco, quando un suo slalom tra Savic e Trippier per poco non porta al vantaggio dei suoi

Unai Emery 6,5: piace il progetto Villarreal dell'allenatore ex Arsenal. Nonostante la scoppola rimediata una settimana fa al Camp Nou, il suo Sottomarino Giallo continua a navigare a testa alta, offrendo un gioco propositivo e con trame piacevoli da vedere.