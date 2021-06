Atletico Madrid, Vrsaljko ha deluso: verrà ceduto. Al suo posto Simeone vuole Bellerin

Sime Vrsaljko quest'anno all'Atletico Madrid, nonostante il titolo in campionato per i Colchoneros, ha deluso le attese di Diego Simeone e della dirigenza del club madrileno e così la sua cessione in estate è divenuta una delle priorità. Per la sostituzione, si legge su Marca, il nome caldo è quello di Hector Bellerin dell'Arsenal. Il laterale oggi agli ordini di Mikel Arteta è dato da tempo in partenza e un suo ritorno in Spagna è più che probabile.