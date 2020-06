Atletico, si lavora per confermare Carrasco anche nella prossima stagione

Yannick Carrasco è in prestito all'Atletico Madrid fino al termine della stagione 2019-2020. L'intenzione del club spagnolo è quella di continuare a contare sul centrocampista belga anche per il prossimo anno: il mercato non provocherà grossi stravolgimenti e i colchoneros si sono già messi al lavoro per provare a trattenere il giocatore, che avrebbe dato il suo assenso. Resta quindi da convincere il Dalian Yifang: come riporta As, in linea di massima non dovrebbero esserci problemi per un nuovo accordo.