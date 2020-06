Atletico, Simeone: "Alaves avversario sempre ostico. Dobbiamo pensare solo a noi"

Diego Simeone ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Alaves: "Non pensiamo alle nostre rivali, ci concentriamo su noi stessi e su quello che possiamo fare. Abbiamo una partita difficile, l'Alaves è sempre ostico per noi. Giocano bene in difesa, dobbiamo cercare di fare il massimo per creare pericoli. Le lamentele per gli arbitraggi? Non mi riguardano, non cerchiamo scuse. Dobbiamo solo pensare a giocare e vincere, il resto non conta. Real e Barcellona hanno perso molti punti? Non ho rimpianti".