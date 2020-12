Atletico, Simeone: "Col Bayern è decisiva. Suarez out? Magari domani è negativo al Covid"

Intervenuto in conferenza stampa, mister Diego Pablo Simeone ha presentato così il big match di Champions in programma domani col Bayern Monaco: "Il Bayern è una squadra piena di buoni giocatori, capace di segnare tantissimi gol. Ci aspetta una partita veramente importante e decisiva, anche perché in Champions veniamo da due pareggi e una sconfitta", le parole dell'allenatore dell'Atletico Madrid.

Scarta la possibilità di avere Luis Suarez a disposizione?

"Il Covid è strano... Magari Luis può risultare negativo ed essere in grado di giocare già domani. Suarez si sta allenando da solo, ho parlato con lui e non vede l'ora di aiutare i suoi compagni. Vediamo come va il prossimo tampone".