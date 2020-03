Atletico, Simeone esulta: "Venuti a Liverpool per vincere e sfruttare le loro debolezze"

vedi letture

Diego Simeone commenta l'impresa dell'Atlético Madrid, capace di eliminare dalla Champions League i campioni uscenti del Liverpool, andando a vincere ad Anfield ribaltando due reti di svantaggio ai supplementari: "Siamo venuti qui per vincere. Con le nostre armi. Sfruttando le nostre qualità e le caratteristiche dei nostri giocatori. Cercando di sfruttare i difetti dei nostri avversari e ci siamo riusciti. Siamo una squadra il cui merito è stato quello di aver sempre creduto nella partita che avevamo preparato. Non abbiamo mai avuto dubbi durante la partita. Il gol del 2-1 ci ha dato grande fiducia. Il 2-2 ancora di più. Con gli spazi aperti poi sapevamo che avremmo potuto fare un risultato storico per i tifosi dell'Atlético Madrid. È un grande orgoglio come club aver eliminato una delle squadre più grandi d'Europa".