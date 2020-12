Atletico, Simeone fa 500 panchine: "Ragiono partita per partita. Trippier? Ingiusto non averlo"

L'Atletico Madrid di Diego Simeone batte il Getafe per 1-0 e consolida il primato nella Liga. Un successo, quello ottenuto dal tecnico argentino, che rappresenta il miglior modo per festeggiare le 500 presenze sulla panchina dei Colchoneros. "È stata dura, come sempre contro il Getafe. I primi 30 minuti abbiamo giocato come volevamo segnando il gol ma poi il Getafe ha iniziato a giocare la partita che voleva. Per quanto riguarda le 500 panchine ho sempre pensato partita dopo partita vivendo il presente. Prima di venire qui mi sono preparato e ho sempre pensato che avrei voluto portare con me le persone che poi mi hanno accompagnato. Ho sempre pensato partita per partita e non cambierò ora. Sento che ogni partita potrebbe essere l'ultima e ragionerò così fin quando le situazioni non ci costringeranno a lasciare il club" le sue parole sul sito ufficiale del club.

Quale è il desiderio calcistico per il 2021?

Sarebbe troppo egoista pensare al calcio. La speranza è di essere sano, di poter abbracciare un amico, fare feste, incontri e tutto ciò che ci è sfuggito in questo momento. Auguro buona salute per tutti.

Che sensazione ti lascia quest'anno?

Abbiamo fatto male in Coppa, non potevamo continuare a gareggiare come volevamo, ci siamo emozionati dopo il Liverpool e siamo rimasti delusi nei Quarti di finale di Champions League. In questo inizio di stagione siamo ripartiti con la stessa energia e forza e arriviamo a metà anno. Ora ci resta l'altra metà per valutare il resto della stagione.

L'assenza di Trippier, che non può nemmeno allenarsi, ha pesato...

Mi sembra ingiusto che l'Atletico si veda coinvolto in queste situazioni e la Federazione inglese, che è quella che prende la decisione, non ne risenta. Ora non lo avremo, si spera che la situazione possa essere rivista e analizzata perché l'Atletico sta pagando pur non avendo alcuna responsabilità. In ogni caso Vrsaljko ha personalità, è un nazionale e crescerà partita dopo partita, è normale che oggi abbia faticato all'inizio della partita dopo tanti mesi che non giocava titolare.