Atletico, Simeone fa il filosofo: "Pensiamo partita per partita, conta solo cosa succederà domani"

Diego Pablo Simeone, allenatore dell'Atlético Madrid, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Lokomotiv Mosca: "I miei giocatori hanno molta esperienza in questa competizione, sappiamo che questo torneo non ti aspetta. La partita è molto importante, contro un avversario ben disposto tatticamente e che gioca bene in contropiede. Dovremo prestare attenzione e cercare di creare pericoli. Abbiamo fatto bene a Mosca, non siamo riusciti a vincere e domani sarà dura. Non ci regaleranno niente. Il momento positivo? Io penso partita per partita.. Nella vita e nel calcio l'unica cosa che conta è cosa succederà domani, cosa succederà dopodomani non lo sappiamo".