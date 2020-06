Atletico, Simeone: "Giochiamo ogni tre giorni, non possiamo stare tranquilli"

vedi letture

"Non c'è alcun motivo per essere tranquilli perché giochiamo ogni tre giorni e mezzo". Queste le parole di Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, dopo la vittoria per 1-0 sul Valladolid. "Non è facile per nessuno. Chi riesce a distribuire meglio i minuti - riporta AS - ha più resistenza per competere ogni tre giorni e quindi raggiungerà più facilmente gli obiettivi prefissati". Il tecnico argentino ha poi parlato del ritorno al Wanda Metropolitano: "È sempre meraviglioso. La nostra gente non era presente fisicamente, ma c'era con l'anima. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, ma nel secondo le cose sono diventate più complicate perché la loro fase difensiva ha funzionato molto bene".