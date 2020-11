Atletico, Simeone: "Il Real aveva perso a Valencia. Suarez? Ha voglia di tornare"

vedi letture

Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, ha parlato nel post partita della sfida vinta nel finale contro il Valencia: "Il migliore in campo della squadra avversaria è stato il il portiere e questo la dice lunga. Ci sono stati tiri di Llorente, Lemar e Correa. Ha parato due o tre palloni impressionanti. La squadra deve continuare a cercare di creare occasioni e una volta create, essere più energica.

Sulla vittoria al Mestalla: "Vincere a Valencia non è facile, loro avevano appena giocato e vinto una bella partita contro il Real Madrid e aveva appena recuperato uno 0-2 contro l'Alavés. Erano ordinati in campo, ma abbiamo giocato più a lungo nella loro metà campo".

Su Suarez: "Il medico ci informerà quando sarà negativo. Ho parlato con lui tre volte per vedere come si sente e so che vuole tornare. La sua presenza crea leadership nello spogliatoio e sappiamo che cosa è in grado di dare in campo".