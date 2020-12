Atletico, Simeone: "Non abbiamo avuto la forza di chiudere la partita, rimedieremo a Salisburgo"

vedi letture

Qualificazione sfumata a fine partita e discorso rimandato allo spareggio di settimana prossima contro il Salisburgo. Nonostante l'occasione persa, Diego Simeone si è mostrato soddisfatto da quanto fatto vedere dai suoi nella sfida contro il Bayern Monaco. Questa la sua analisi del match, raccolta dai microfoni di Movistar Plus: "Un pareggio molto simile ad altri che ci sono capitati questa stagione. Abbiamo fatto un'ottima partita nel primo tempo, ma non siamo riusciti a segnare piu gol. Fino al 15'-20' della ripresa abbiamo tenuto molto bene il campo, lasciando agli avversari pochissime opportunità, poi l'episodio del rigore ci ha condannato al pareggio e giocarci il tutto per tutto nella trasferta di Salisburgo. Ci è mancata la forza di spingerci oltre l'1-0, lasciando vive le speranze degli avversari fino ai minuti finali, ma non posso rimproverare nulla ai ragazzi che come sempre hanno lavorato molto bene. Speriamo di non commettere lo stesso errore nella partita decisiva di settimana prossima".