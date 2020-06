Atletico, Simeone: "Non cambio il mio modo di stare in panchina, nemmeno a porte chiuse"

Diego Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid, è intervenuto al termine del match vinto contro il Valladolid: "Il mio modo di stare in panchina non cambia se giochiamo a porte chiuse, mi comporto nella stessa maniera e in base a ciò che serve alla mia squadra. I tifosi non erano presenti allo stadio, ma abbiamo sentito la loro spinta. La squadra ha spinto dal primo minuto per trovare il gol che ci ha permesso di vincere".