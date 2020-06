Atletico, Simeone: "Peccato per le occasioni sprecate, difficile fare punti al San Mamès"

E’ soddisfatto soltanto a metà il tecnico dell’Atletico Madrid Diego Simeone dopo l’1-1 conquistato al San Mamès contro l’Athletic Bilbao: “Siamo partiti molto forte, abbiamo fatto bene i primi 10 minuti e Carrasco ha avuto un’occasione enorme – il commento dell’allenatore dei colchoneros – poi loro sono cresciuti e siamo stati bravi a reagire subito al gol subito con il pareggio di Diego Costa. Anche nella ripresa siamo andati vicinissimi al raddoppio con Arias: non è mai semplice fare risultato qui, dobbiamo continuare a lavorare”. Sugli impegni ravvicinati: “Sarà difficile per tutti giocare ogni tre giorni, dovremo abituarci: c’è bisogno che ogni calciatore sia in una buona condizione atletica, oggi sono soddisfatto per l’impatto di chi è subentrato. La prima partita è andata bene, ogni gara sara difficile da qui alla fine della stagione”. Gli stadi resteranno vuoti: “Non è semplice perché siamo abituati a un ambiente con le urla e con le pressioni dei tifosi – ha concluso Simeone – mentre ora è tutto più distante e più freddo”.