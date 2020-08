Atletico, Simeone: "Vincere non è importante, è l'unico modo per arrivare in finale"

Il tecnico dell'Atlético Madrid, Diego Simeone, si proietta alla sfida di stasera contro il Lipsia, valida per i quarti di finale di Champions League. Ecco un estratto della sua conferenza stampa: "Sarà una sfida molto importante contro una squadra che gioca bene e ha un tecnico giovane che ha fatto un ottimo lavoro".

"Vincere non è importante, è l'unico mezzo che abbiamo per poter andare avanti in questa competizione. È evidente che tutto ciò che succederà da dopo la partita in poi dipenderà dal risultato".

"È chiaro che in questo momento non avere con noi Sime (Vrsaljko), un ragazzo che aveva fatto tantissimi sforzi per tornare a giocare dopo l'infortunio, che aveva perso del tempo per poter recuperare e che quando ha giocato, anche se non era in condizione ha lasciato il cuore in campo per la squadra".