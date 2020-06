Atletico Tigre, Cardozo positivo al Coronavirus. Primo caso fra i calciatori in Argentina

L'Atletico Tigre ha annunciato sui propri canali ufficiali la positività al Coronavirus di Augustin Cardozo. Il calciatore è asintomatico ed è in quarantena in casa come previsto dalle disposizioni sanitarie. Cardozo è il primo caso di positività in Argentina.