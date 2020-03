Atletico, Trippier guarda già al futuro: "Mi piacerebbe ritirarmi nel Burnley"

Kieran Trippier vuole finire la sua carriera al Burnley. Lo ha confessato lo stesso terzino dell'Atletico di Madrid al Burnley Express: "Ho un grande rapporto con Dyche, siamo in contatto e parliamo sempre di famiglia, calcio. Se dovesse esserci la possibilità, tornerei al 100% a giocare per loro. Mi piacerebbe ritirarmi lì, è il mio obiettivo. Voglio giocaree ad alti livelli il più lungo possibile, ma in Inghilterra tornerei solo per il Burnley".