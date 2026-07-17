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23:08TMWFiorentina, Oulai in arrivo in Italia dopo una giornata al limite della follia: la ricostruzione
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22:53Inter, il Mondiale fa lievitare il prezzo di Spence. Per prenderlo dal Tottenham servono 40 milioni
22:25UfficialeL'ex Bologna Stefano Denswil riparte da Cipro a 33 anni: ha firmato con l'AEL Limassol
22:21Collovati ricorda Bagnoli: "Fece un'impresa contro la Juve di Platini e il Napoli di Maradona..."
21:30Cagliari, Accardi blinda i big: "Vogliamo tenere lo zoccolo duro". E su Maldini: "È interessante"
20:00TMW NewsLa Serie A e un mercato che non carbura: i colpi non arrivano. Roma, via alla ripartenza
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19:30TMWFiorentina, ripresi i contatti con il Trabzonspor per Oulai: ora la chiusura è davvero vicina
19:23TMWCome Marriage Story, Gosens e la Fiorentina: il finale più triste per una bella storia d'amore
18:18UfficialeMuharemovic saluta la Serie A e va al Leeds. Il bosniaco fa ricchi il Sassuolo e la Juventus
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17:03Fontana (presidente Camera) su Bagnoli: "Quella straordinaria impresa continuerà a emozionarci"
17:00TMW RadioTricella: "Grande visione di gioco di Bagnoli. A Verona (e non solo) fatte grandi cose"
16:56Calcio in lutto per la scomparsa di Bagnoli. Il Milan sui social ricorda "L'Osvaldo della Bovisa"
16:52Zielinski tifa per il suo capitano: "A Lautaro auguro un gol anche in finale, merita il Mondiale"
16:30Favasuli in orbita Napoli? Il ds del Catanzaro: "Disponibile a parlarne, ci sono anche altri club"
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16:19UfficialeChmielinski è una nuova calciatrice del Parma. L'ex Napoli e Sassuolo firma fino al 2028
16:15Inter, Zielinski e la rivale per lo scudetto: "Presto per dirlo. Di sicuro ci sono 3 o 4 squadre"
16:00Il primo sgarbo di Massara alla Roma ha un nome e un cognome: Zeki Celik. Del neo CFO bianconero la ...
15:49Spalletti su Vlahovic: "Quello che potevo fare l'ho fatto. La porta è aperta, ma deve citofonare"
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