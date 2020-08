Aubameyang a un passo dal rinnovo con l'Arsenal. Un altro indizio arriva direttamente dai social

L'attaccante del Gabon era stato accostato all'Inter e al Barca

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - Pierre-Emerick Aubameyang sembra avere deciso il proprio futuro: niente Italia (Inter) e neppure Spagna (Barcellona). Il 31enne attaccante, salvo clamorosi rovesci, resterà al centro dell'attacco dell'Arsenal che, di recente, ha vinto la FA Cup, battendo in finale il Chelsea. Il gabonese, come conferma l'emoticon con una clessidra pubblicata sul proprio account di Twitter, sembra a un passo dal rinnovo con i 'Gunners'. Dunque, resterà a Londra. Il prolungamento prevederebbe anche un adeguamento economico per l'attaccante che, malgrado l'età non più verdissima, resta un punto di riferimento imprescindibile per la formazione guidata dallo spagnolo Mikel Arteta. (ANSA).