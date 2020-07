Aubameyang cade nella trappola di Mings e l'Arsenal perde: il video diventa virale

Un episodio davvero curioso è accaduto ieri durante Aston Villa-Arsenal, match valido per il 37° turno di Premier League. Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante dei Gunners, è infatti caduto nella trappola di Tyrone Mings, difensore della squadra di casa; il nazionale inglese, in occasione dell'azione che ha portato al gol decisivo di Trezeguet, ha teso una trappola all'avversario: una battuta, forse, ha provocato le risate del gabonese, che ha perso la marcatura di Mings, bravo a deviare il corner calciato da Hourihane e a far arrivare la sfera all'egiziano. La pessima figura dell'ex Borussia Dortmund ha fatto subito il giro dei social, scatenando l'ilarità di tutti gli appassionati e le critiche di tanti ex calciatori.

Mings 1⃣-0⃣ Aubameyang 😂

The Arsenal skipper was caught laughing as Mings beat him to flick on at the front post before Trezeguet got the opener for Aston Villa

What was he thinking🤔#ARSAVL #lsu pic.twitter.com/itD7XLEw0f

