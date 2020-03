Aubameyang dopo due anni di Arsenal: "E' un onore vestire questa maglia"

Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante dell'Arsenal, ha parlato al sito ufficiale dei Gunners dopo due anni dal suo arrivo a Londra: "Per me significa tanto essere qui. Quando ero piccolo, guardavo spesso l'Arsenal in tv perché in rosa c'erano tantissimi campioni e perché hanno vinto tanti trofei. E' un onore per me essere qui, sono felice e questo è ciò che provo dopo due anni che vesto questa maglia".