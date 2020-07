Aubameyang trascina l'Arsenal in finale di FA Cup: doppietta del gabonese, City k.o.

L'allievo supera il maestro, almeno per questa volta. Impresa dell'Arsenal di Mikel Arteta, che batte il Manchester City di Guardiola per 2-0 ed è la prima finalista di FA Cup, aspettando l'altra semifinale, che vedrà di fronte Manchester United e Chelsea. I Gunners passano in vantaggio al 19' con Aubameyang, che poi realizza la sua doppietta al 71', e torneranno a Wembley il primo agosto per l'ultimo atto della competizione.