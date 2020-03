Aubameyang: "Un grande attaccante non si valuta dai trofei. E' piena la storia"

Intervistato da Soccer Saturday, Pierre-Emerick Aubameyang ha parlato della sua carriera. "Sono un attaccante e devo difendere la categoria: credo che tu non debba vincere trofei per essere un 'top'. Certo, aiuta, ma tanti grandi giocatori non hanno vinto trofei ma sono rispettati per le loro qualità".